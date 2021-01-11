مش باكل عيش.. خالد الجندي يوضح سبب النيولوك الجديد

وأوضح « الجندى » في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الإثنين، أنه "تلاقي بعض الشيوخ ساعاتهم من بلد وأحذيتهم من بلد وسياراتهم من بلد ويحدثك عن التغريب وقماش ملابسه وجميع إكسسوارته من خارج بلاد المسلمين"، مشيرًا إلى أن الفنادق والسيارات ماركات عالمية".





وأضاف أنه علينا تقييم الناس حسب ما يقدمونه من منفعة للناس ليس على حسب الملابس الفخمة والرديئة"، معقبًا على ملابسه التي ارتداها: "الشيوخ صنعت حاجزًا بينهم وبين الناس"، وأنا مش باكل عيش بالدين عشان أضحك على الناس بزي معين.





وكان في بداية حلقة اليوم الإثنين ، أشار إلى أن ا للبس وسيلة من دلالات الرسائل، ولا يوجد كهنوت فى الاسلام، ولابد من تخليص الدين من انتحال بعض المتحدثين باسم الله.



