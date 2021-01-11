مش باكل عيش.. خالد الجندي يوضح سبب النيولوك الجديد

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا يسترزق باسم الدين لكي يخدع المشاهدين والجمهور باللباس، مضيفًا: "لو هدفي كدا مفيش أرخص من الطرحة والجلابية وأربي دقني وبقيت شيخ الإسلام وأمير المؤمنين مع بعض الدموع على الشاشة".
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وأوضح «الجندى» في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الإثنين، أنه "تلاقي بعض الشيوخ ساعاتهم من بلد وأحذيتهم من بلد وسياراتهم من بلد ويحدثك عن التغريب وقماش ملابسه وجميع إكسسوارته من خارج بلاد المسلمين"، مشيرًا إلى أن الفنادق والسيارات ماركات عالمية".
وأضاف أنه علينا تقييم الناس حسب ما يقدمونه من منفعة للناس ليس على حسب الملابس الفخمة والرديئة"، معقبًا على ملابسه التي ارتداها: "الشيوخ صنعت حاجزًا بينهم وبين الناس"، وأنا مش باكل عيش بالدين عشان أضحك على الناس بزي معين.
وكان في بداية حلقة اليوم الإثنين ، أشار إلى أن اللبس وسيلة من دلالات الرسائل، ولا يوجد كهنوت فى الاسلام، ولابد من تخليص الدين من انتحال بعض المتحدثين باسم الله.
وعلق على حالة الجدل الكبيرة، التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، على أثر حملات مدفوعة من قبل الجماعات الإرهابية، بعد ظهوره على الهواء بالنيولوك الجديد، قائلًا: اللبس وسيلة من دلالات الرسائل، وهدفى أن أقول ، أنه لا يوجد كهنوت فى الاسلام، وليس لدينا رجال دين، وانما من علماء، ولابد من تخليص الدين من انتحال بعض المتحدثين باسم الله".
وأوضح أن بعض الناس يصنع قداسة لنفسه بزى معينة ليظهر للناس انه يتحدث باسم الله، ويقول بكل بجاحة نحن نعبد الناس لرب العالمين.. مفيش حد حجة على الإسلام".