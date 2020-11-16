خالد الجندي: الصحابة لم يكونوا عاطلين عن العمل ووقتهم ليس كله مع النبي ..فيديو

وأوضح « الجندى » في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الإثنين، أن الصحابة لم يكونوا عاطلين، وإنما كان لهم أعمالهم وشؤونهم، وليس كل وقتهم بجانب النبى محمد صلى الله عليه وسلم.





وأضاف "لا تستعجب أن تجد صحابيًا يحفظ عددا قليلا من الآيات القرآنية، وعدد حفظة القرآن لم يتعدوا ١٢ فردا"، مشيرًا إلى أن مشكلتنا الآن كثرة الحفظة وقلة العاملين بالقرآن، فتجد بعض الحفظة يسبون ويشتمون.



