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ديني

خالد الجندي: الصحابة لم يكونوا عاطلين عن العمل ووقتهم ليس كله مع النبي ..فيديو

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 07:17 م
خالد الجندي: الصحابة
خالد الجندي: الصحابة لم يكونوا عاطلين عن العمل
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أمل فوزي
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مشكلتنا الآن كثرة حفظة القرآن الكريم مع قلة العاملين بالقرآن، منوهًا بأن هذا عكس ما كان الصحابة وفي عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-.

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وأوضح «الجندى» في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الإثنين، أن الصحابة لم يكونوا عاطلين، وإنما كان لهم أعمالهم وشؤونهم، وليس كل وقتهم بجانب النبى محمد صلى الله عليه وسلم.

وأضاف "لا تستعجب أن تجد صحابيًا يحفظ عددا قليلا من الآيات القرآنية، وعدد حفظة القرآن لم يتعدوا ١٢ فردا"، مشيرًا إلى أن مشكلتنا الآن كثرة الحفظة وقلة العاملين بالقرآن، فتجد بعض الحفظة  يسبون ويشتمون.

وكان في حلقة سابقة ، قد أفاد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بأن بعض الجمعيات المشبوهة تطالب بحقوق الإنسان للإرهابيين، مشيرًا إلى أنها في الوقت ذاته تتجاهل حقوق الشهداء، متعجبًا من إبداء مثل هذه الجمعيات لمشاعر الشفقة على السفاحين والمجرمين والإرهابيين ، متجاهلين عن عمد الشهداء وحقوقهم.

وتابع "طيب فين حقوق الإنسان لأهل الشهيد، وأين حقوق دمه، وأبناءه وزوجته، واين حق الدمار الذى خلفه، فين حقوق الناس دى كلها يا من تطالبون بحقوق الإرهابيين".

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