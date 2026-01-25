الاتحاد السنغالي لكرة القدم يوضح موقفه من تصريحات الحاجي ضيوف

أصدر الاتحاد السنغالي لكرة القدم، بيانًا رسميًا ردًا على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها أسطورة الكرة السنغالية الحاجي ضيوف، والتي تناولت ملف إدارة الأراضي الممنوحة من الدولة ودعمها لكرة القدم.

وأكد الاتحاد في بيانه، أن هذه التصريحات تعبّر عن وجهة نظر شخصية لصاحبها ولا تمثل موقف الاتحاد أو توجهاته الرسمية، مشددًا على أن الدولة السنغالية داعما رئيسيا لكرة القدم، وأن قضايا الأراضي تخضع لمتابعة دقيقة من قبل السلطات العليا المختصة.

كما دعا الاتحاد، إلى ضرورة الاعتماد على الحوار المؤسسي والقنوات الإدارية الرسمية في طرح المطالب أو معالجة القضايا المختلفة، بدلًا من اللجوء إلى وسائل الإعلام لتقديم مطالب ذات طابع شخصي.



واختتم الاتحاد بيانه ، بالتأكيد على التزامه الدائم بالاحترام والمؤسساتية في جميع تعاملاته، وحرصه على العمل ضمن الإطار الرسمية بما يخدم مصلحة كرة القدم السنغالية.