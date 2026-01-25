الصحة العالمية: مصر أول دولة في العالم وصلت إلى المستوى الذهبي في القضاء على فيروس سي

قال الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن الوضع الصحي في مصر يشهد تقدماً كبيراً، مؤكداً أن البلاد أصبحت نموذجاً يُحتذى به لدول أخرى في مجال الصحة العامة، ومصر، بكونها دولة كبيرة بعدد سكان يزيد عن 110 ملايين نسمة وتستضيف نحو 9 ملايين شخص من غير المصريين، وباقتصاد يصنف من قبل البنك الدولي ضمن الاقتصاديات المتوسطة، حققت إنجازات ملحوظة في الصحة العامة.

وأشار خلال لقاء خاص مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن مصر كانت أول دولة في العالم تصل إلى المستوى الذهبي في القضاء على فيروس الكبد الوبائي من نوع سي، وحققت أهداف القضاء على فيروس الكبد نمط ب على مستوى الإقليم، بالإضافة إلى التقدم في القضاء على أمراض مثل الحصبة والحصبة الألمانية، والتراكوما.

وأضاف عابد أن المبادرات الرئاسية أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة في الكشف المبكر عن السرطان، لا سيما سرطان الثدي، حيث انخفضت نسبة الحالات المكتشفة في مراحل متأخرة من حوالي 70% إلى 20%، مؤكدا أن الاكتشاف المبكر والعلاج المبكر للسرطان أصبحا عوامل أساسية لتحسين نوعية حياة المرضى، مشيراً إلى أن معظم أنواع السرطان يمكن علاجها إذا تم اكتشافها ومعالجتها مبكراً.

وأشار إلى أن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية والجمعية الإقليمية المعنية بالصحة في القاهرة اعتمدت في أكتوبر الماضي ما يُعرف بـ "بيان القاهرة" لدعم جهود مكافحة سرطان الثدي والمبادرة المصرية للكشف المبكر عنه، مؤكداً أن هذه المبادرة تمثل نموذجاً رائداً في المنطقة.

