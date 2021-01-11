عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها على طريق بنها - المنصورة عقب انقلاب سيارة

عادت الحركة المرورية إلى طبيعتها على طريق بنها - المنصورة في القليوبية بعد توقفها لمدة تصل إلى حوالي نصف ساعة اثر انقلاب سيارة نقل حيث تم رفع أثار الحادث الذي لم يسفر عن وقوع خسائر أو إصابات بشرية.









تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بتوقف الحركة على الطريق السريع " بنها – المنصورة" أمام قرية كفر منصور في كفر شكر.





وعلى الفور انتقل العميد أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية وتبين انقلاب سيارة نقل في وسط الطريق، نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القياده في يد قائدها.





تم الاستعانة بونش المرور العملاق لرفع السيارة وركنها على جانب الطريق بالتنسيق مع مجلس مدينة كفر شكر لإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.