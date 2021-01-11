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"الديهي": مدينة الروبيكي تنقل صناعة الجلود من العصور الوسطي للحداثة

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:06 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لاستعراض الموقف التنفيذي الخاص باستكمال عدد من مكونات البنية الأساسية بمدينة الجلود في الروبيكي، خاصةً الهناجر والورش والمحلات التجارية والمعارض.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الرئيس السيسي فور توليه مهام منصبه بدأ في إعادة التنظيم المركزي للإمكانيات المصرية، مؤكدا أن صناعة الجلود من الصناعات الهامة، وتم وضع خطة عاجلة لنقل الصناعات والصناع لمنطقة الروبيكي بشكل يليق بصناعة الجلود.

وأوضح أن صناعة الجلود بمنطقة المدابغ كانت تتم بأداء عشوائي وملوث للبيئة ولا يليق بالصناعة ولا الصناع ولا المنتج النهائي، بينما الروبيكي تنقل صناعة الجلود من العصور الوسطي والعشوائية للعصر الحديث باستخدام أحدث الوسائل الصناعية في مكان يليق بهذه الصناعة والصناع.
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