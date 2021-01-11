"الديهي": مدينة الروبيكي تنقل صناعة الجلود من العصور الوسطي للحداثة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لا ستعراض الموقف التنفيذي الخاص باستكمال عدد من مكونات البنية الأساسية بمدينة الجلود في الروبيكي، خاصةً الهناجر والورش والمحلات التجارية والمعارض .





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الرئيس السيسي فور توليه مهام منصبه بدأ في إعادة التنظيم المركزي للإمكانيات المصرية، مؤ كدا أن صناعة الجلود من الصناعات الهامة، وتم وضع خطة عاجلة لنقل الصناعات والصناع لمنطقة الروبيكي بشكل يليق بصناعة الجلود.



