تجديد منح معهد التخطيط القومي شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015

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أوصى اليوم فريق المراجعة والتقييم الخارجي التابع لشركة «QCS»، المانحة لشهادات الأيزو العالمية ، بتجديد منح معهد التخطيط القومي شهادة المواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015) عن جدارة واستحقاق، تتويجًا لجهود مضنية بُذِلت على مدار الفترة الماضية.وأشاد فريق المراجعة والتقييم بمستوى التطور والتحسين والكفاءة، والتزام الإدارة العليا بالمعهد بالتكامل بين المواصفات القياسية 21001:2018) ISO)، (ISO 9001:2015)، والفهم الكامل لكافة عمليات ومتطلبات المواصفة، وتنفيذها بفعالية وتميز.من جانبه أعرب الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي عن شكره وتقديره لفريق المراجعة والتقييم الخارجي، كما تقدم بالتهنئة والتحية لاستشاريي نظم إدارة الجودة، ولجنة التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، وفريق إدارة الجودة بالمعهد، وكافة أعضاء المعهد من الجهازين العلمي والإداري على تجديد منح المعهد شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015.وأكد على التزام المعهد بالأخذ بنقاط التحسين التي اقترحتها لجنة المراجعة والتقييم في إطار الأخذ بعملية التحسين المستمر وتطبيقًا لمفهوم الجودة كثقافة وكعملية مستمرة.وشملت عملية تهيئة معهد التخطيط القومي جهود فريق إدارة الجودة مع أصحاب العمليات من مختلف الإدارات والمراكز العلمية والفنية بالمعهد لإعداد وبناء نظام إدارة جودة يليق بمكانة وتاريخ معهد التخطيط القومي لتكون نقطة انطلاق وبداية لمزيد من التحسين والتطوير لتحقيق رؤية ورسالة المعهد لخدمة كافة أجهزة ومؤسسات الدولة في كل ما يتعلق بقضايا التخطيط والتنمية.