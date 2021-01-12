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تعليم

نتيجة دبلوم الخاص ودبلوم الشريعة دور أكتوبر 2020 في حقوق عين شمس

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:37 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نتيجة دبلوم الخاص ودبلوم الشريعة دور أكتوبر 2020، ويمكن للطلاب معرفة النتائج من خلال هذا اللينك 
https://m.sendspace.com/filegroup/kpk4jowT8LIc8kiyDt8Oag?fbclid=IwAR1XiYI9EZd3s1nVqpv35e103W7lycZ0RnyLULkriUXGAdWe01qIVyFSTmw

وأكد الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، أن الجامعة تعمل على توفير خطوط وباقات إنترنت مجانية للطلاب المشمولين بمظلة التكافل الاجتماعي الأكثر احتياجًا والبالغ عددهم 7200 طالب وطالبة، وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات.

وأضاف الدكتور ناجي خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن تلك الخطوة المميزة التي قدمتها جامعة عين شمس لطلابها ستساعدهم على استكمال سير العملية التعليمية عن بعد دون أي معوقات، مشيرا إلى أن الامتحانات الالكترونية تحتاج إلى بنية تحتية كبيرة ونحن الآن في إطار تأهيل الكلية لتكون امتحاناتها إلكترونيا خلال الأعوام المقبلة.

وأشار إلى أنه تم رصد أسماء الطلاب مستحقي دعم ( شريحة الانترنت) لعام 2020/ 2021 وعلى الطلاب المذكور أسمائهم بالكشوف التوجه إلى المقر الخاص بشركة الاتصالات داخل الحرم الجامعي لاستلام الشريحة.
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