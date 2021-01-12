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تطور جديد.. طبيب غلابة جديد في نفس عيادة الدكتور الراحل مشالي.. فيديو

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:58 ص
صدى البلد
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هاني حسين
عرض برنامج "من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي"، تقريرا عن قيام طبيب يدعى حسني قطب باستكمال مسيرة الدكتور الراحل محمد مشالي طبيب الغلابة في طنطا بفتح عيادته.

وقال الدكتور حسني قطب في التقرير إنه قرر فتح  عيادة الدكتور مشالي في طنطا مع الإبقاء على نفس قيمة الكشف للمرضى، مضيفا: "الكشف بـ 15 جنيه.. واللي مش قادر مش بيدفع خالص".

وأضاف حسني قطب: "سأقوم بتوسعة العيادة لإضافة كل التخصصات فيها، من أجل إجراء عمليات جراحية أيضا لغير القادرين".

ومن جهتها، قالت إحدى المرضى:" جيت عيادة الدكتور مشالي عشان إحنا متعودين نيجي ليها، والعيادة أسعارها جيدة والدكتور الجديد أسعاره جيدة أيضا ".

وقال أحد المريض: "كنت أتردد كثيرا على العيادة  وكنت بكشف عند الدكتور مشالي وحتى بعد وفاته ومجيئ الدكتور حسني أتردد على العيادة ايضا".
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