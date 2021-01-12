تطور جديد.. طبيب غلابة جديد في نفس عيادة الدكتور الراحل مشالي.. فيديو

عرض برنامج "من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي"، تقريرا عن قيام طبيب يدعى حسني قطب باستكمال مسيرة الدكتور الراحل محمد مشالي طبيب الغلابة في طنطا بفتح عيادته.





وقال الدكتور حسني قطب في التقرير إنه قرر فتح عيادة الدكتور مشالي في طنطا مع الإبقاء على نفس قيمة الكشف للمرضى، مضيفا: "الكشف بـ 15 جنيه.. واللي مش قادر مش بيدفع خالص".





وأضاف حسني قطب: " سأقوم بتوسعة العيادة لإضافة كل التخصصات فيها ، من أجل إجراء عمليات جراحية أيضا لغير القادرين".





ومن جهتها، قالت إحدى المرضى:" جيت عيادة الدكتور مشالي عشان إحنا متعودين نيجي ليها، والعيادة أسعارها جيدة والدكتور الجديد أسعاره جيدة أيضا ".



