تامر أمين عن مونديال اليد: منتخب مصر رافع راسنا دايما.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين إن بطولة كأس العالم لكرة اليد ستنطلق في مصر يوم الأربعاء المقبل.





وأضاف أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" أ نا من أكثر الداعمين والمشجعين لكرة اليد لانها الرياضة الاولى التي ترفع رأس مصر عالميا ، ونحقق فيها ألقابا وأرقاما ولنا سمعة طيبة ومنتخب مصر له حساب وسط منتخبات العالم".





وتابع:" تخطيط طويل المدى للوصول إلى مستوى مذهل لأبطال كرة اليد في مصر"، مضيفا:" مفيش حاجة بتحصل بالصدفة ولكن حفاظ منتخب مصر لليد على النجاح سببه تخطيط ودراسة ".





وأكمل تامر أمين:" منتخبات مصر للناشئين والشباب والكبار تحقق أرقاما قياسية وبطولات عالمية، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وضع أساس منظومة التخطيط للنهوض بكرة اليد في مصر ".





ولفت:" منظومة نجاح في كرة اليد في مصر، ومصر تنظم كأس العالم على أرضها بدون حضور جماهيري بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".



