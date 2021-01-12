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تامر أمين عن مونديال اليد: منتخب مصر رافع راسنا دايما.. فيديو

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:02 ص
تامر امين
تامر امين
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هاني حسين
قال الإعلامي  تامر أمين إن بطولة كأس العالم لكرة اليد ستنطلق في مصر يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" أنا من أكثر الداعمين والمشجعين لكرة اليد لانها الرياضة الاولى التي ترفع رأس مصر عالميا ، ونحقق فيها ألقابا وأرقاما ولنا سمعة طيبة ومنتخب مصر له حساب وسط منتخبات العالم".

وتابع:"  تخطيط طويل المدى للوصول إلى مستوى مذهل لأبطال كرة اليد في مصر"، مضيفا:" مفيش حاجة بتحصل بالصدفة ولكن حفاظ منتخب مصر لليد على النجاح سببه تخطيط ودراسة ".

وأكمل تامر أمين:"  منتخبات مصر للناشئين والشباب والكبار تحقق أرقاما قياسية وبطولات عالمية، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وضع أساس منظومة التخطيط للنهوض بكرة اليد في مصر ".

ولفت:" منظومة نجاح في كرة اليد في مصر، ومصر تنظم كأس العالم على أرضها بدون حضور جماهيري بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".

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