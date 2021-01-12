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فن

الأغنية الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.. تامر حسني يطرح "ارفع إيدك"

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:31 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
أطلق الفنان تامر حسني أغنية "ارفع إيدك" وهي الأغنية الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة اليد والمقامة في مصر.

وطرح تامر حسني أغنية "ارفع إيدك" عبر قناته الرسمية على موقع Youtube، وتجاوزت الأغنية حاجز الـ 40 ألف مشاهدة بعد قليل من طرحها.

ويقدم تامر حسني معه في العمل مطرب الراب مروان موسى ومطربة صاعدة من اكتشافه وهي هدى الشربيني لأداء الجزء الخاص باللغة الإنجليزية، ومن إخراج أشرف حمدي، كما بدأ تامر حسني تحضيرات و تجهيزات الاستعراض مع الفريق المصري والعالمي.

الأغنية من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع علي فتح الله.

وتم تصويرها على طريقة الڤيديو كليب وسط أشهر معالم مصر بين القاهرة، وأسوان، والجلالة، العين السخنة، كما سيكون أيضا نجم حفل الافتتاح المقام بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة وسط عرض استعراضي عالمي ضخم يعد الأول من نوعه في مصر، يوم الخميس 13 يناير.
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