الأغنية الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.. تامر حسني يطرح "ارفع إيدك"

أطلق الفنان تامر حسني أغنية "ارفع إيدك" وهي الأغنية الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة اليد والمقامة في مصر.





وطرح تامر حسني أغنية "ارفع إيدك" عبر قناته الرسمية على موقع Youtube، وتجاوزت الأغنية حاجز الـ 40 ألف مشاهدة بعد قليل من طرحها.





ويقدم تامر حسني معه في العمل مطرب الراب مروان موسى ومطربة صاعدة من اكتشافه وهي هدى الشربيني لأداء الجزء الخاص باللغة الإنجليزية، ومن إخراج أشرف حمدي، كما بدأ تامر حسني تحضيرات و تجهيزات الاستعراض مع الفريق المصري والعالمي.



