عادت بأحدهم في نعش من السويد.. تعرف على عدد زيجات ليلى فوزي في ذكرى وفاتها

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة ليلى فوزى التى اشتهرت في الوسط الفني بلقب "فيرجينيا" جميلة الجميلات، في فيلم "الناصر صلاح الدين".





تزوجت "فوزي" 3 مرات، الأولى من صديق والدها، الفنان عزيز عثمان وكان أكبر منها بـ30 عاما، والثانية من الفنان أنور وجدى والذى سافر معها لقضاء شهر العسل إلا أن المرض غلبه خلال سفرهما، مما أجبره على إجراء عملية جراحية ولكن لم تنجح، وظل في السويد لمدة 4 أشهر حتي توفى، لتعود "ليلى" به فى نعش إلى مطار القاهرة .





أما الزيجة الثالثة فكانت من الإذاعى جلال معوض الذي ألقى بيان ثورة يوليو 1952.