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محافظات

استرداد قطعتى أرض أملاك دولة على مساحة ٩٣٠ مترا بطنامل في الدقهلية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:01 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
شنت رئاسة مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية حملة برئاسة رحاب المزين، رئيس المركز، يرافقها نواب رئيس المركز ومديرو إدارات أملاك الدولة والتعديات وفريق العمل بالوحدة المحلية بطنامل الشرقى لاسترداد أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها.


فيما أسفرت الحملة عن استرداد قطعتي أرض أملاك دولة ومسجلة بدفتر ٨ أملاك بقرية طنامل لإقامة مبنى وحدة محلية بها وجراج للحملة الميكانيكية بمساحة 330م والأخرى 600م لإقامةمبنى مجمع مصالح حكومية للوحدة المحلية بطنامل.


من جانبها، أكدت رحاب المزين ان تلك الأراضى مدرجة بالخطة الاستثمارية 2022/2021 لتفيد المشروعات المخصصة لها، وذلك تيسيرا على المواطنين لتلبية طلباتهم واحتياجاتهم.


وقالت "المزين" إن رئاسة المركز خط دفاع عن حقوق الدولة، ولا تتهاون في المحافظة على المال العام واستعادة هيبة الدولة.
استرداد قطعتى أرض أملاك دولة على مساحة ٩٣٠ مترا بطنامل في الدقهلية
استرداد قطعتى أرض أملاك دولة على مساحة ٩٣٠ مترا بطنامل في الدقهلية
استرداد قطعتى أرض أملاك دولة على مساحة ٩٣٠ مترا بطنامل في الدقهلية
استرداد قطعتى أرض أملاك دولة على مساحة ٩٣٠ مترا بطنامل في الدقهلية
استرداد قطعتى أرض أملاك دولة على مساحة ٩٣٠ مترا بطنامل في الدقهلية
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