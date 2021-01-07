بدء أعمال تركيب المعدات بمصنع سندوب الجديد لتدوير المخلفات في الدقهلية

جاء ذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وتوفير بيئة صحية وآمنة من خلال اتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية بالمحافظات ،وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

و يتابع محافظ الدقهلية يوميا الأعمال الجارية على قدم وساق بمنظومة المخلفات الصلبة وتدوير القمامة بنطاق المحافظة فى سباق مع الزمن وذلك لوضع الحلول النهائية لمشكلة القمامة بالدقهلية.





و قد سبق و عقد المحافظ عدة اجتماعات ولقاءات مع ممثلى الهيئة العربية للتصنيع القائمة على تنفيذ مصنع سندوب الجديد لتدوير المخلفات، حيث تابع المحافظ الأعمال الجارية بالمصنع ونسب التنفيذ، حيث طالب بضرورة مضاعفة الجهد وزيادة حجم العاملين والفنين القائمين على التنفيذ لتكثيف الأعمال التزاما بالبرنامج الزمنى للتنفيذ ليتم التشغيل التجريبى للمصنع فى نهاية يناير الجارى.



