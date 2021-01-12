لنشر ثقافة الابتكار.. انطلاق معسكرات توليد الأفكار الريادية بجامعة حلوان

نظم نادي ريادة الأعمال بجامعة حلوان "مشروع ممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا" المعسكر التدريبي الأول والثانى من معسكرات توليد الافكار الريادية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الأستاذة الدكتورة ايمان ابوطالب الاستاذ المساعد بقسم الغزل والنسيج بكلية الفنون التطبيقية ومدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة، ومدير وحدة ضمان الجودة بكلية الفنون التطبيقية، وحضر 132 من الطلاب للمعسكرين على مستوى كليات الجامعة لمدة ثلاث ايام.





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وأوضحت الدكتورة إيمان أبو طالب أن نادى ريادة الأعمال يعمل على تطوير مهارات رواد الأعمال الطموحين ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بينهم وتوفير كافة احتياجاتهم ليكونوا رواد أعمال ناجحين وقادة المستقبل، ويحرص على دعم ومساندة المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال في مختلف المجالات ويساهم على خلق بيئة محفزة لرواد الأعمال لدعم الابتكار وتحقيق ريادة الاعمال والريادة المجتمعية، حيث يساعد نادي ريادة الأعمال على نشر وعى مفهوم ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر وتشجيع الانتاج والتطوير، وتعزيز روح المبادرة والابتكار وتعزيز قدراتهم التنافسية وتأهيلهم لتأسيس المشاريع الريادية.





وأفادت مديرة نادي ريادة الأعمال أن نادي ريادة الأعمال بجامعة حلوان يعمل على تنفيذ العديد من الأهداف التي تتضمن بناء ثقافة ريادة الأعمال لتنمية الدافع إلى العمل الحر، والمساهمة في تفعيل دور المنشآت الصغيرة لإيجاد وظائف وفرص عمل تستوعب خريجي مؤسسات التعليم والتدريب بجامعة حلوان، وتعزيز القدرات الريادية، لدى طلاب المراحل التعليمية المختلفة لإيجاد أفكار ريادية لمشاريع مستقبلية، وتحقيق التطوير والتنمية المستمرة القدرات البشرية والفنية والنظامية لجامعة حلوان بجودة فائقة، وتوفير بيئة إيجابية لاحتضان الأفكار الإبداعية والأعمال الرائدة للطلاب والخريجين داخل الجامعة وخارجها.





وأفادت أنها على ثقة بأن طلاب جامعة حلوان قادرين على تنفيذ أفكار ريادية عظيمة جدا.



