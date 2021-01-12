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شاهد.. على عبد العال يؤدي اليمين الدستورية بالجلسة الافتتاحية للنواب

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:03 م
علي عبد العال
علي عبد العال
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ريهام فيكتور
أدى الدكتور على عبد العال  رئيس مجلس النواب السابق، اليمين الدستورية ، منذ قليل ، خلال الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

وطالبت النائبة فريدة الشوباشي أعضاء مجلس النواب الجدد من القائمة والمعنيين بالتزام الإجراءات الاحترازية نظرا للظروف الصحية الطارئة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

واعتلت النائبة فريدة الشوباشي منصة رئيس مجلس النواب، الثلاثاء، مع بدء الجلسة الافتتاحية، كأول امرأة تترأس المجلس في تاريخ البرلمان، حيث طالبت الأعضاء بالهدوء والالتزام بنص القسم. 

وحرصت النائبة فريدة الشوباشى رئيس الجلسة الإجرائية على ارتداء ملابس تمثل ألوان العلم المصرى حيث ارتدت جاكت أسود اللون وبلوزة باللون الأحمر، مدعمة بشريط أبيض، ووضعت البادج الخاص بقبة مجلس النواب والمميز بلونه الذهبى.
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