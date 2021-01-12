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أخبار العالم

شاهد.. بومبيو ينشر صورا لأكثر 4 أشخاص يمثلون تهديدا لأمريكا وإسرائيل

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:24 م
رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الخارجية الأمريكي
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محمد عثمان
شن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، هجومًا على عدد من القادة الإيرانيين، قائلًا إنهم يمثلون تهديدًا لأمريكا.

ونشر بومبيو صورًا عبر حسابه على موقع "تويتر" تضم المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني، حسن روحاني، ووزير الخارجية، محمد جواد ظريف، وقائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني.

وكتب بومبيو أعلى الصور التي تضم الأربع شخصيات الإيرانية: "دعونا نتحدث عن إيران.. هؤلاء الرجال في هذه الصور يمثلون تهديدًا لأمريكا وإسرائيل كل يوم".

وأضاف بومبيو: "إدارة ترامب تعترف بأن النظام الإيراني مجرد مجموعة من الأشخاص الذين يحملون أيدولوجيات متطرفة، ويهتفون بـ الموت لأمريكا منذ عام 1979".

وتابع: "السياسة الخارجية تبحث باستمرار عن شخص معتدل داخل النظام الإيراني يقوم بتطبيع العلاقات، والحقيقة هي أن لديك فرصة أفضل للعثور على حصان أحادي القرن".

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