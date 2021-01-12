ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خاص.. هل يقترب ديسابر من العودة للإسماعيلي مجددا؟

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:30 م
صدى البلد
Advertisements
نانسي القاضي
تنادي جماهير الإسماعيلي، بالتعاقد مع مدرب يقود الإسماعيلي إلى بر الأمان بعد تراجع نتائجه بمسابقة الدوري العام، والهزيمة أمام الرجاء المغربي التي أدت بالخروج من البطولة العربية.

وعلم موقع "صدى البلد" أن هناك  محاولات أجريت مع الفرنسي سبيستيان ديسابر المدير الفني السابق للاسماعيلي، ولكنها باتت بالفشل مع أول إتصال هاتفي بسبب إلتزامه بالتعاقد مع أحد الاندية الفرنسية وهناك شرط جزائي ضخم يتعدى ٣٠٠ ألف دولار.

ومن جانبه رحب ديسابر بالعودة لقيادة الدراويش بشروط جديدة، رحب بها مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي.

ولكن  قيمة الشرط الجزائي تسببت في عرقلة عودة ديسابر لقيادة الاسماعيلي من جديد.

ومن المقرر أن يستمر  أبوطالب العيسوي المدير الفني الحالي للإسماعيلي، لحين الاستقرار على مدير فني جديد لقيادة الدراويش.




الجدير بالذكر مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، يستعجل التعاقد مع مدربًا جديدًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة القادمة، خاصة بعد أن ودع الفريق البطولة العربية بالهزيمة أمام الرجاء المغربي بثلاثية نظيفة في إياب دور نصف النهائي من البطولة.

وعلم موقع "صدى البلد" أن هناك إنقسام داخل مجلس الإدارة في إختيار جنسية المدرب القادم، بعض الأعضاء ترغب في التعاقد مع مدرب أجنبي، وأخر يبحث عن مدرب مصري.

وأسماء مصريين على مائدة مجلس الاسماعيلي، إيهاب جلال مدرب المقاصة، وعماد النحاس مدرب المقاولون العرب أبرز المدربين المصريين المرشحين.






يذكر أن خاض لاعبو الفريق الأول بالإسماعيلى والذين شاركوا بمواجهة أمس أمام الرجاء البيضاوي مران استشفائي صباح اليوم.

وودع الدراويش منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية بعد الخسارة من بطل المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدف بمجموعه المباراتين.

ومن المقرر أن يخوض باقي لاعبى الفريق مران خططي عصر اليوم، ضمن برنامج الاعداد للقاء المقاولون العرب يوم الأثنين المقبل بالدورى المحلي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أبوطالب العيسوي مديرا فنيا للإسماعيلي بعد قبول اعتذار محمد وهبة

العيسوي يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة مصر المقاصة.. غدا

اجتماع طارئ في الإسماعيلي لتعيين جهاز فني جديد بعد وداع البطولة العربية "خاص"

جماهير الإسماعيلي يطالبون بإقالة مجلس عثمان وتدخل الوزير والمحافظ .. فيديو

حرام اللي بيحصل في الإسماعيلي.. شوبير يعلق على هزيمة الدراويش أمام الرجاء.. شاهد

الإسماعيلي يعود للقاهرة اليوم بعد خسارة البطولة العربية

ترشيحاتنا

إعلامي سعودي يهاجم الاتحاد العربي بسبب أحمد حجازي

على طريقة عبد الله السعيد.. سر حظر رمضان صبحى فى الأهلى بفرمان من الخطيب

الحكومة تكشف حقيقة دمج امتحانات الفصلين الدراسيين بالجامعات

سعر ومواصفات هيونداي توسان 2021 في مصر.. صور

بفستان بيبي بلو.. لقاء الخميسي تبهر متابعها في أحدث ظهور لها

تشكيل المصري للقاء الزمالك بالدوري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى كورونا.. دراسة توضح علامتين تشير لنقص الأكسجين في الجسم

يعود تاريخه لـ900 عام.. اكتشاف رأس سهم أثري نادر على ضفاف نهر التايمز

الحكم على داعية تركي بـ 1075 سنة سجن.. ماذا فعل عدنان أوكتار؟