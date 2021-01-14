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فيديو جراف

فيديو جراف.. نقل محادثات الواتسآب إلى سيجنال خطوة بخطوة

الخميس 14/يناير/2021 - 09:00 ص
صدى البلد
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منار شعبان
بعد قيام تطبيق واتسآب بتغيير خصوصية المستخدمين ليجبر جميع مستخدميه على الموافقة على القرارات التى تجعلهم يشاركون معظم بياناتهم الشخصية مع تطبيق فيسبوك وعدد من التطبيقات الأمر الذي اثار غضب مستخدمي واتس آب.

شاهد ايضا:

قرر  عدد كبير من المستخدمين  التخلى عن واتسآب واستخدام تطبيق سيجنال، الذى يعتبر أكثر تشفيرا وأمانا لخصوصية المستخدمين ولا يقوم بمشاركة البيانات وذلك من خلال عدة خطوات بسيطة كشف عنها القائمون على تطوير تطبيق سيجنال .

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن خطوات نقل محادثات واتساب الي تطبيق سيجنال خطوة بخطوة من خلال الفيديوجراف التالي.
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