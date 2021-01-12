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عقب اختياره رئيسا للنواب.. جبالي: نسعى لتحقيق آمال المواطنين في التنمية وتحسين سبل المعيشة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:50 م
صدى البلد
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عادل نصار
عبر المستشار حنفي الجبالي، عن عميق تقديره لاختياره رئيسا لمجلس النواب الحالي ٢٠٢١.

قال الجبالي، في كلمه له عقب اختياره رئيسا لمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، :"تحية لأبطال القوات المسلحة والشرطة وشهدائهم لما لذلوه في إنجاح العملية الانتخابية". 
وأضاف رئيس مجلس النواب،  :"تحية وتقدير للاطقم الطبية التي تبذل جهودا وطنية مضنية في مواجهة فيروس كورونا المستجد"، متابعا انه سنسعي لتحقيق امال المواطنين في التنمية وتحسين سبل معيشتهم. 

وتابع: سنبذل جهدنا لتحقيق ما يصبو اليه الوطن في هذه المرحلة، والتي تشهد إصلاحات في جميع المجالات، لافتا الي انه لا نبتغي الا المصلحة العامة واختلاف الرأي سبيلا لتحقيق افضل السبل.
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