عقب اختياره رئيسا للنواب.. جبالي: نسعى لتحقيق آمال المواطنين في التنمية وتحسين سبل المعيشة

عبر المستشار حنفي الجبالي، عن عميق تقديره لاختياره رئيسا لمجلس النواب الحالي ٢٠٢١.





قال الجبالي، في كلمه له عقب اختياره رئيسا لمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، :"تحية لأبطال القوات المسلحة والشرطة وشهدائهم لما لذلوه في إنجاح العملية الانتخابية".

وأضاف رئيس مجلس النواب، :"تحية وتقدير للاطقم الطبية التي تبذل جهودا وطنية مضنية في مواجهة فيروس كورونا المستجد"، متابعا انه سنسعي لتحقيق امال المواطنين في التنمية وتحسين سبل معيشتهم.



