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اقتصاد

منظومة الشباك الواحد واللجان المتخصصة.. الأبرز في اجتماع شعبة المستوردين

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:33 م
منظومة الشباك الواحد
منظومة الشباك الواحد
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ولاء عبد الكريم
عقد مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة حمدي النجار، اجتماع هاما مساء اليوم الثلاثاء، لأعضاء مجلس إدارة الشعبة، وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض القضايا والمشاكل التي تهم جموع المستوردين المصريين، وأبرزها منظومة النافذة الواحدة، فضلا عن تشكيل لجان متخصصة من أعضاء مجلس الإدارة للمساهمة الفاعلة في حل المشكلات التي يعاني منها المستوردين. 

جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي عبر تقنية الـ ZOOM؛ ويأتي تطبيقا للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، صرح بذلك حسام راضي المستشار الإعلامي للشعبة. 

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من جانبه، أكد حمدي النجار، أن مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة هي الوحيدة المنوطة للحديث عن المستوردين، ونضع على عاتقنا تذليل كافة العقبات أمام المستوردين وتقديم التسهيلات اللازمة لتيسير عملية الاستيراد والتصدير لأنهما لا يمكن أن ينفصلان عن بعضهما البعض.

وأوضح  النجار، أنه تم إعداد مذكرة شارحة من خلال محمد العرجاوي رئيس لجنة الجمارك واللوجستيات، حول مشاكل منظومة النافذة الواحدة "الشباك الواحد"، تتكون من حوالي 16 نقطة سيتم تسليمها إلى الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة إبراهيم العربى، لتقديمها إلى المسؤولين بوزارة المالية لوضع حلول حقيقية للمعوقات حيث إن هناك تأخيرا كبيرا في زمن وقت الإفراج عن البضائع يصل إلى 12 يوما بدل أن كان يوما وهذا بدوره يرفع سعر التكلفة الإجمالية للبضائع ويهدر العديد من العملة الصعبة الاقتصاد المصري في حاجة إليها. 

وأشار إلى أنه تم اختيار محمد رستم السكرتير العام للشعبة العامة للمستوردين، كمتحدث رسمي للشعبة، وإسناد رئاسة لجنة الجمارك واللوجستيات إلى محمد العرجاوي عضو مجلس إدارة الشعبة ونقيب المستخلصين بالإسكندرية، ولجنة العلاقات العامة والخدمة الاجتماعية للمهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، ومصطفى المكاوي سكرتير عام مساعد الشعبة، ووائل على المبشر عضو مجلس الإدارة لرئاسة اللجنة القانونية، ومحمد المرسي عضو مجلس الإدارة لرئاسة لجنة الضرائب، ولجنة سلامة الغذاء والصادرات والواردات لـ أحمد الملواني وخالد نور الدين، والتموين والتجارة الخارجية لمتى بشاي.

وأكد أنه بناءا على توجيهات من المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فإن الشعبة العامة للمستوردين ستعقد سلسلة من الـ webinars مع الجهات والمصالح المختلفة المعنية، وسيتم عقد لقاء افتراضي بين مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، يوم الخميس المقبل، مع الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء، لمناقشة بعض القضايا التي تهم المستوردين والتعرف على القرارات الجديدة.

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