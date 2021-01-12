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تكنولوجيا

رصيدي تتحالف مع أمان للمدفوعات الإلكترونية لتعزيز سياسات الشمول المالي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:31 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
عقدت شركة رصيدي شراكة استثنائية مع شركة أمان للمدفوعات الإلكترونية لتمكن مستخدمي محفظتها الإلكترونية من إيداع النقود بها والسحب منها بسهولة وسرعة من خلال أكثر من 100 ألف نقطة بيع تمتلكها أمان في كافة أنحاء الجمهورية.

 

وبموجب تلك الشراكة التى تعد خطوة رائدة لتيسيراستخدام محفظة رصيدي الإلكترونية، سيتم إتاحة خدمات الإيداع والسحب من أقرب مكان وهو ما يساعد على  تحقيق الفاعلية لشريحتي عملاء رصيدى وهما، أولًا: الأفراد الذين يستطيعون تلقي تحويلات نقدية عبر المحافظات من أي شخص أو شركة، إلى جانب شحن محافظهم بسهولة وتحويل النقود ودفع الفواتير والشراء عبر الانترنت دون بطاقة  والدفع للتجار عن بعد، وثانياُ: الأعمال بمختلف أحجامها وأنشطتها، إذ تمكن كل من التجار صغيري ومتوسطي الحجم من الاعتماد في مبيعاتهم على QR Code ثم سحب أموالهم دون انتظار، والتجار عبر الانترنت من بيع منتجاتهم بأمان، وتمكن الشركات من صرف المرتبات عبر المحفظة ليسحبها الموظفون من أي نقطة بيع، كما تيسر لشركات التمويل متناهي الصغر صرف القروض وتحصيل الأقساط إلكترونيا كما ينص قانون تنظيم التمويل متناهي الصغر.

 

في هذا الصدد، أعلن جاك ماركو، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة رصيدي: "تفتخر رصيدي بالتحالف مع شركة أمان للمدفوعات الإلكترونية، والذي يخدم رؤيتنا المشتركة نحو دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي وتشجيع المعاملات المالية الإلكترونية، هذا وتتمتع أمان ببنية تحتية متميزة وانتشار جغرافي واسع من خلال أكثر من 100 ألف نقطة بيع و250 فرع نضعهم في خدمة عملاءنا، وهو ما يجعل عملية شحن محفظة رصيدي والسحب منها أمرًا يسيرًا وامنا خاصة فى ظل تفشى فيروس كورونا، مما ينعكس على تحسين جودة حياة المصريين وتعزيز وصولهم للخدمات المالية".

 

ومن جانبه، عقب محمد وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان، قائلًا: "نسعد بشراكتنا الواعدة مع رصيدي، أول من أطلق محفظة إلكترونية مستقلة مرخصة رسميًا في مصر، لما تقدمه من خدمات مالية إلكترونية شاملة تمكن كافة شرائح المجتمع المصري من الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية، حيث ساهمت البنية التحتية القوية والمتطورة لشركة أمان، والتي تتمكن من إجراء حوالي 85 معاملة في الثانية الواحدة، في النهوض بكفاءة الخدمات المالية وكسب ثقة عملاء رصيدي".

 

وتتيح رصيدي للجمهور الحصول على محفظة رصيدي الإلكترونية من خلال أكثر من 400 فرع لشركة تساهيل ، الشريك الاستراتيجي لشركة رصيدي، وهذا بأبسط وأسرع الإجراءات.

 

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