وزير الأوقاف يعتمد إشهاد وقفي جديد بأكثر من خمسة ملايين جنيه

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الاثنين 11/ 1/ 2021م إشهادًا جديدًا بقيمة بلغت (5,371,000) خمسة ملايين وثلاثمائة وواحد وسبعون ألف جنيه عبارة عن شهادات استثمار.





ودعت وزارة الأوقاف الله (عز وجل) أن يتقبل من الواقفة ومن كل من أنفق في سبيل الله (عز وجل) ، وفي خدمة وطنه ، وتؤكد أنها ستبذل قصارى جهدها لتكون عند حسن ظن الواقفين (بإذن الله تعالى)، وعند تنفيذ شروطهم الوقفية.





فتح عشرة مساجد بمحافظة القليوبية