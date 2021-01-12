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رياضة

كهربا يتفنن فى إهدار الفرص خلال أول 20 دقيقة من مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:05 م
كهربا لاعب الأهلي
كهربا لاعب الأهلي
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حسام الحارتي
سيطر التعادل السلبي على أحداث أول 20 دقيقة من المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي والإنتاج الحربي في اللقاء الذي يجمع بينهما باستاد السلام -الأهلي we"، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري .

وشهدت إنطلاق المباراة ضغط هجومي من النادي الأهلي من أجل إحراز الهدف الأول حيث أهدر محمود عبد المنعم "كهربا"، العديد من الفرص السهلة .

وشهدت الدقيقة "10"، مرواغة رائعة من قبل محمود كهربا لمحمد الشبيني ليسدد كرة رائعة بالقدم اليسرى مرت بمحاذاة القائم الأيسر لمرمى الإنتاج الحربي.
وفي الدقيقة " 15"، تمكن السيد الشبراوي لاعب الإنتاج الحربي من إرسال كرة عرضية خطيرة داخل منطقة جزاءء النادي الأهلي ، وارتدت إلى علاء سلامة خارج منطقة الجزاء سددها بعيدة عن المرمى 


وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي 

خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول 

خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة 

خط الهجوم : حسين الشحات - محمود عبد المنعم "كهربا" - والتر بواليا
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