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توك شو

وزير قطاع الأعمال يوضح تفاصيل نقل مصنع سماد طلخا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:57 م
هشام توفيق
هشام توفيق
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ندى عبد العزيز
كشف المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال تفاصيل نقل مصنع سماد طلخا إلى مدينة السويس مضيفًا أن مصنع "سماد طلخا" كان أساسه مصنع النصر بالسويس بالمنطقة الصناعية وأثناء حرب ١٩٦٧ وما بعدها تم نقله إلى مدينة طلخا.

أوضح "توفيق" خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم " ببرنامج حضرة المواطن أن الخطة الأولى  فى البداية قبل النقل كانت إعادة تأهيل المصنع على أرضه بعد أن حدث انفجار فى مصنع الامونيا الرئيسي فى ابريل الماضى ،فكان  يجب أن نقوم بإنشاء وحده جديدة من البداية .

وأضاف "توفيق " أن  من الاسباب الرئيسية أيضًا أن فى ذلك الوقت كانت الدولة متجهه لعمل مشروع الإسكان العملاق على غرار بشائر الخير و الاسمرات كبديل العشوائيات فى منطقة  ارض مصنع سماد طلخا التى تبلغ مساحتها ٢٩٩ فدان.

وأضاف أن من العوامل أيضًا  التى كانت فى الحسبان لنقل مصنع سماد طلخا إلى المدينة الصناعية هى وجود قرى بجانب المصنع كثافتها عالية فهناك خطورة كبيرة من اى انبعاثات  تؤثر على السكان المحيطين.
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