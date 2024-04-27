نهاد سمير لـ عضو المواد الغذائية: أماكن كتير مفيهاش سكر.. وسعره 40 جنيها|فيديو

وجهت مذيعة “صدى البلد” نهاد سمير، سؤالا لـ الدكتور أحمد غريب، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن موعد تثبيت الأسعار بعد قرار الحكومة بخفض أسعار السلع.

وقالت نهاد سمير خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»: “متى سيشعر المواطن أنه لا توجد أزمة في الأسعار؟ وتكون في متناول الطبقة البسيطة”.

واستعانت مذيعة “صدى البلد” بتطبيق على الموبايل لمعرفة سعر كيلو السكر الذي وصل سعره إلى 40 جنيها تقريبا، وغير متوفر في أماكن كثيرة.

ورد الدكتور أحمد غريب، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، قائلا: “الأسعار نزلت بالفعل، ولكن نطلب من الدولة تكملة التعاون معنا في ضبط الأسعار وضبط المخالفين لأن لن نسمح لمجموعة من التجار المخالفين الإساءة لعموم مجتمع التجارة والأعمال في مصر”.

وأضاف أن التاجر من مصلحته أن السعر لا يكون مبالغا فيه لكي يعيش المواطن ويستهلك ويبيع ويشتري.

وتابع: “في قوانين رائعة لكن نحن نطلب من المواطن عندما يلتقي بتاجر تجاوز في السعر أو الجودة أن يلجأ إلى القنوات الشرعية للشكوى”.