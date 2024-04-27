بالحبل السري.. العثور على طفل حديث الولادة في الجيزة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة من جهودها لكشف لغز العثور على طفل رضيع مربوط به الحبل السري في منطقة الهرم بجوار محطة وقود.

العثور على طفل حديث الولادة في الجيزة

باشرت النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة العثور على طفل حديث الولادة مربوط بالحبل السري بجوار محطة وقود في الهرم، حيث أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، واستمعت لاقوال شهود العيان على الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على طفل حديث الولادة مربوط به الحبل السري بجوار محطة وقود في الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات وأسباب الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على طفل حديث الولادة مربوط بالحبل السري بجوار محطة وقود في منطقة الهرم.

وجرى فحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة للوقوف على الملابسات وكشف الجاني، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة في الجيزة التي تولت التحقيقات في الواقعة.