كانت بتلعب في الدش الساخن.. نهاية مأساوية لـ رضيعة بـ الجيزة

تباشر النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة وفاة رضيعة متأثرة بحروق شديدة في مختلف أنحاء الجسد، نتيجة إصابتها بماء مغلي من الدش في الحمام أثناء استحمامها مع والدتها.

حيث طلبت النيابة العامة في الجيزة تحريات المباحث كما صرحت بدفن جثمان الصغيرة عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، واستمعت لأقوال والدة الطفلة المتوفية والتي أكدت أن المياه الساخنة وراء الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة في الجيزة، أن المتوفاة كانت بصحبة والدتها داخل الحمام ووضعتها داخل البانيو، إلا أنها قامت بالعبث في الدش الساخن الذي أصابها بحروق شديدة ولفظت أنفاسها الأخيرة بعد ذلك.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من مستشفى أم المصريين تضمنت استقبال رضيعة مصابة بحروق شديدة في أنحاء الجسد ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وكشفت التحريات التي باشرتها أجهزة المباحث في الجيزة أن المتوفية رضيعة في عامها الثاني كانت برفقة والدتها داخل الحمام في منزلهما إلا أنها قامت بفتح الدش مما نتج عنه إصابتها بحروق نتيجة المياه الساخنة.