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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

معلق في السقف.. العثور على جثمان شخص داخل محل بـ الجيزة

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

سطر شخص في الجيزة نهاية مأساوية لحياته بعدما قام بإنهاء حياته شنقا داخل محل بمنطقة نزلة السمان غرب محافظة الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بالعثور على جثمان شاب معلق في سقف محل بمنطقة نزلة السمان في الهرم.

على الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص، حيث انتقلت فرق المباحث إلى موقع الحادث لكشف الملابسات.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على جثة شخص يرتدي كامل ملابسه وبه سحجات حول الرقبة وتم إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة في الجيزة.

الجيزة نزلة السمان مديرية امن الجيزة محافظة الجيزة الهرم

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