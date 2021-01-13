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اقتصاد

بعد آخر تراجع.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 13-1-2021

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:02 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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مايكل عياد
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2021، ثباتا على التراجع الكبير الذي وصلت له أسعار الذهب خلال ختام تعاملات أمس، حيث انخفض سعر الذهب في مصر أمس بمعدل 6 جنيهات لكل جرام بحسب الأعيرة المختلفة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء بحسب أحد بائعي الذهب بالصاغة، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا فى مصر سعر 806 جنيهات للجرام بعد أن كان 812 خلال مستهل تعاملات اليوم .

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وحسب أسعار الذهب بالشاشة الخاصة بالصاغة، فقد سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 690 جنيها، وسجل الذهب عيار 21 نحو 806 جنيهات، مقارنة بأسعار صباح أمس.

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وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 920 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 6480 جنيهًا، وسجل سعر أوقية الذهب نحو 1846 دولارا بحسب آخر تحديث.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم 

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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