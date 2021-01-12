خبير أمن معلومات: الإنترنت وفر قاعدة معلومات ساعدت الذكاء الاصطناعي على التطور

أكد الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات، تطور الكمبيوتر بشكل مرعب منذ نشأته حتى الآن، وأن الإنترنت وفر معلومات وقاعدة معلومات كبيرة ساعدت الذكاء الاصطناعي على تطوير نفسه سريعا.





وأضاف الدكتور محمد الجندي، فى لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، أن هناك حربا دائرة الآن بين أشخاص يصنعون الأخبار والصور والمعلومات الزائفة على وسائل التواصل، وفئة أخرى تتكون من خبراء يعملون على حقيقة تجارب هذه الأخبار وكشف كذبها.





وتابع "الخبراء الذين يتتبعون الأخبار الكاذبة لكشفها ينجحون فى كشف حوالي 80% من الأخبار الزائفة حتى الآن"، لافتا إلى أن المشكلة تكمن فى عدم تتبع خطوات تحرى صحة الأخبار".





وأكد خبير أمن المعلومات " الخوف الآن من أن يستقل الذكاء الاصطناعي بالقرار دون حسم الإنسان للأمر".



