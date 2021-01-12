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محمد أبو العينين بعد فوزه بمنصب وكيل النواب: نقف بقوة سندا ودعما لمؤسسات الدولة.. فيديو

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:56 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب
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حمزة شعيب
قال النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب، بعد فوزه بمنصب وكيل المجلس  :" ندافع عن مصالح بلادنا وأمنها القومي وسنحرض على التعاون مع مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق".

وأضاف أبو العينين في كلمة له بعد الفوز:"  نحرص على تقديم صورة مضيئة لـ ممارسة برلمانية معاصرة تعمل للمصلحة الوطنية في مناخ ديمقراطي".

وتابع:"نقف بقوة سندا ودعما لمؤسسات الدولة، وندعم جهود الدولة في مواجهة التحديات القادمة .

وفاز النائب محمد ابو العينين بمقعد وكيل مجلس النواب بعد ان اجريت انتخابات داخل قبة البرلمان لانتخاب وكيلي المجلس. وحصل على 412 صوتا. 

وأدى أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، بصفتها أكبر الأعضاء سنا، وبمعاونة أصغر الأعضاء سنا، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وشهدت الجلسة  تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة. كما شهدت الجلسة أداء اليمين الدستورية، وكانت البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقي الأعضاء واحدا تلو الآخر  وهو ما تم علي مستوي الفردي  ويعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلين، وبعد إعلان النتائج، يتولى الرئيس المنتخب إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره.

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