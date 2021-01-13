أيمن يونس يكشف أصعب 42 يوماً في حياته داخل لجنة الزمالك

قال أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجان الكرة بنادي الزمالك سابقًا، الذي ترك منصبه بالقلعة البيضاء، إن الفترة التي قضاها بالمنصب وتبلغ 42 يوما، كانت الاثقل في حياته، قائلاً: "كان تكليف 42 يوما تقال في حياتي.. لكن كان لازم أخدم النادي بتاعي في وقت صعب وأقدم الي اقدر عليه والناس كلها كانت كويسة لكن ظروف الخلفيات الكروية داخل النادي بالإضافة لمرض رئيس النادي ووفاته بفيروس "كورونا".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON": أنا بقدم الخدمة دي متطوع للنادي وعندي شغلي لكن لازم كنا نعدي خاصة أن نادي الزمالك له خصوصية وماينفعش فيه اي حاجه تتعمل فهلوة.. ومن ثم الموضوع كان كبيرًا في كيفية انتقال الملف من إدارة لإدارة".
وواصل:" في أمريكا اللاتينية حصلت مشاكل في الفترات الانتقالية حيث شهدت عدم انضباط واستقرار وكثير من لاعبي تلك المنتخبات فقدوا إحساسهم بالامان داخل أندية أمريكا اللاتينية وأنا قرأت تجارب هذه الدول حتى لاتكرر في أزمة النادي ".
ووصف أداءه بالجيد والمقبول خلال فترة عمله قائلا: " كنت حريصا أني أحسس اللاعبين أن الامور طبيعية وإن كل حاجة ماشية بشكل جيد ومافيش متغيرات وأن المستقبل جيد فكان التحدي كيفية التحكم في هذه الفترة الحرجة ؟وتحقيق الاستقرار لللاعبين حتى لايشعرون باي هزة ".
ونفى يكون خلى عن منصبه مؤكدًا أن التكليف كان له من وزير الرياضة حيث أخبره بالحاجة إليه في الفترة القادمة قائلا: " الوزير كلفني وقالي إحنا محتاجينك الفترة الجاية على مدار شهر أو 45 يوم طالما إنت عامل الدراسات ومجهزها عشان نظبط الدنيا داخل القلعة البيضاء ".
وواصل " الحمد لله بذلت مجهود وظبطت الاوضاع الادارية والفنية وسكنت كل واحد في مكانه صحيح ماعملناش أفضل شيء لقصر المدة دي شهر وشوية لكن على الأقل أشعرنا الفريق بالاستقرار والصراحة لاعبي الزمالك محترمين وباتشيكو كان هايل ومن ثم كانت العملية سهلة".
واستطرد: "أهم إنجاز إننا إدينا شيكابالا حقه ومنحناه حقه ووضعه وعاملناه زي النجوم مابتتعامل في الفرق الكبيرة وهي أعلى مستوى معاملة".
وعن كيفية تحسين أوضاعه قال: "ظبطنا أوضاعه عقده كانت إنتهى لكن عملناله تجديد بعقد يليق بيه".
كما نفى أن يكون ترك منصبه بسبب خلافات مع لجنة إدارة النادي او الثلاثية قائلا: "ولا أي حاجة حصلت الصراحة المستشار عماد عبد العزيز راجل مسخرة حاجة ماحصلتش محترم وهو شخص يليق بنادي الزمالك والمستشار هشام إبراهيم.. والاختلاف في وجهات النظر مش ممكن نعتبره خلافات ده طبيعي".
وواصل: "لو كان حصل بعض الاختلاف في وجهات النظر مش مشكلة وأنا ضد أن الناس تتكلم عن فاروق جعفر بشكل سيء وكأنه عمل شيء فيها مشكلة ده راجل محترم وله قيمة كبيرة ولو اختلفنا مع الادارة المالية أو بعض من الادارة التنفيذية ده مكنش خلاف شخصي ده إختلاف في وجهات النظر لصالح نادي الزمالك وده مش عيب لان الوقت كان صعب ونادي الزمالك".
لكن يونس قال: "مشكلتي دائمًا أني لا أقبل أحد أن يتدخل في الكرة لكونه جهازًا منفصلا ومستقلا وأي حد كان بيدخل كانت تحدث مشكلة وده يمكن اتقال أني لم أكن أقبل اي تدخل في الشئون الخاصة بالكرة وهذا قلته من أول يوم قلت مافيش حاجة إسمها بيع ولا إعارة".