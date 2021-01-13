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توك شو

أيمن يونس يكشف أصعب 42 يوماً في حياته داخل لجنة الزمالك

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:53 ص
صدى البلد
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عادل نصار
قال أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجان الكرة بنادي الزمالك سابقًا، الذي ترك منصبه بالقلعة البيضاء، إن الفترة التي قضاها بالمنصب وتبلغ 42 يوما، كانت الاثقل في حياته، قائلاً: "كان تكليف 42  يوما تقال في حياتي.. لكن كان لازم أخدم النادي بتاعي في وقت صعب وأقدم الي اقدر عليه والناس كلها كانت كويسة لكن ظروف الخلفيات الكروية داخل النادي بالإضافة لمرض رئيس النادي ووفاته بفيروس "كورونا". 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON": أنا بقدم الخدمة دي متطوع   للنادي وعندي شغلي  لكن لازم  كنا نعدي خاصة أن نادي الزمالك له خصوصية وماينفعش فيه اي حاجه تتعمل فهلوة.. ومن ثم  الموضوع كان كبيرًا في كيفية انتقال الملف من إدارة لإدارة".

 وواصل:" في أمريكا اللاتينية حصلت مشاكل في الفترات الانتقالية  حيث شهدت عدم انضباط واستقرار وكثير من لاعبي تلك المنتخبات فقدوا إحساسهم بالامان داخل أندية أمريكا اللاتينية وأنا قرأت  تجارب هذه الدول  حتى لاتكرر في أزمة النادي ".

ووصف أداءه بالجيد والمقبول خلال فترة عمله قائلا: " كنت حريصا أني أحسس اللاعبين أن الامور طبيعية وإن كل حاجة ماشية بشكل جيد ومافيش متغيرات وأن المستقبل جيد  فكان التحدي كيفية التحكم في  هذه الفترة الحرجة ؟وتحقيق الاستقرار لللاعبين حتى لايشعرون باي هزة ".

ونفى يكون خلى عن منصبه مؤكدًا أن التكليف كان له من وزير الرياضة  حيث أخبره بالحاجة إليه  في الفترة القادمة  قائلا: " الوزير كلفني وقالي إحنا محتاجينك الفترة الجاية على مدار شهر أو 45 يوم طالما إنت عامل الدراسات ومجهزها  عشان نظبط الدنيا داخل القلعة البيضاء ".

وواصل " الحمد لله بذلت مجهود وظبطت الاوضاع الادارية والفنية وسكنت كل واحد في مكانه  صحيح ماعملناش  أفضل شيء لقصر المدة دي  شهر وشوية   لكن على الأقل أشعرنا الفريق بالاستقرار والصراحة  لاعبي الزمالك محترمين وباتشيكو  كان هايل ومن ثم كانت العملية سهلة".

 واستطرد: "أهم إنجاز إننا إدينا شيكابالا حقه ومنحناه حقه ووضعه وعاملناه زي النجوم مابتتعامل في الفرق الكبيرة وهي أعلى مستوى معاملة".

وعن كيفية تحسين أوضاعه قال: "ظبطنا أوضاعه عقده كانت إنتهى لكن عملناله تجديد بعقد يليق بيه".

كما نفى أن يكون ترك منصبه بسبب خلافات مع لجنة إدارة النادي او الثلاثية قائلا: "ولا أي حاجة حصلت الصراحة المستشار عماد عبد العزيز راجل مسخرة حاجة ماحصلتش محترم  وهو شخص يليق  بنادي الزمالك والمستشار هشام  إبراهيم.. والاختلاف  في وجهات النظر مش ممكن نعتبره  خلافات ده طبيعي".

وواصل: "لو كان حصل  بعض الاختلاف في وجهات النظر مش  مشكلة وأنا ضد أن الناس تتكلم عن فاروق جعفر  بشكل سيء وكأنه عمل شيء فيها مشكلة ده راجل محترم وله قيمة كبيرة ولو اختلفنا مع الادارة المالية أو بعض من الادارة التنفيذية ده مكنش خلاف شخصي ده إختلاف في وجهات النظر لصالح نادي الزمالك وده مش عيب لان الوقت كان صعب ونادي الزمالك".

لكن يونس قال: "مشكلتي دائمًا أني لا أقبل أحد أن يتدخل في الكرة لكونه جهازًا منفصلا ومستقلا وأي حد كان بيدخل  كانت تحدث مشكلة وده  يمكن اتقال أني لم أكن أقبل اي تدخل في الشئون الخاصة بالكرة وهذا قلته من أول يوم قلت مافيش حاجة إسمها بيع ولا إعارة". 

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