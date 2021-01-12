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محافظات

محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير شارع إبراهيم المغازي.. صور

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:42 م
محافظ كفرالشيخ
محافظ كفرالشيخ
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محمود زيدان
أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، علي المتابعة المستمرة للانتهاء من الأعمال الجارية في شارع إبراهيم المغازي، من تطوير ورصف بالانترلوك، وإزالة التعديات على جانبي الطريق من أصحاب المحال.

وشدد محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وإزالة التعديات، ودهان الدور الأرضي بلون واحد، موجهًا بعدم إزالة واجهات المحال، حرصًا على مصلحة أصحابها.

واستمع محافظ كفر الشيخ إلى أصحاب المحال وقاطني الشارع، وأبدوا ارتياحهم لأعمال التطوير الجارية، والالتزام بخط التنظيم.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.
محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير شارع إبراهيم المغازي.. صور
محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير شارع إبراهيم المغازي.. صور
محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير شارع إبراهيم المغازي.. صور
محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير شارع إبراهيم المغازي.. صور
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