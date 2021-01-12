الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية بالمعاهد الأزهرية.. رابط موحد

، عددًا من القرارات المهمة المتعلقة بالعملية التعليمية، في ظل الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا، وحرصا وخوفا على حياة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمعاهد الأزهرية.





ونكشف في هذه السطور، أبرز هذه القرارات:





تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلن محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، تأجيل امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2020/2021 لمراحل النقل والشهادات بالمعاهد الأزهرية لما بعد انتهاء إجازة منتصف العام، على أن تستكمل مراجعة المناهج الدراسية المقررة حتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي بنظام التعلم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

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وأشار "الضويني" إلى أن هذا القرار يأتي وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على صحة جميع المنتمين للعملية التعليمية وعلى رأسهم أبناؤنا وبناتنا الطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.



تطبيق إلكتروني على الهواتف

أعلنت الإدارة العامة للكمبيوتر التعليمي، التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية عن إصدار تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة يتضمن كتب الصف الثالث الثانوي الأزهري.





وقالت إدارة الكمبيوتر، إن التطبيق يتضمن كل كتب ومقررات الصف الثالث الثانوي الازهري ويمكن للطلاب تحميله من الرابط التالي: حمل التطبيق من هنا





حذف مقررات شهر يناير

وأعلن قطاع المعاهد الازهرية، أنه نظرا للظروف الحالية الخاصة بجائحة كورونا وما ترتب عليها من ضرورة اتخاذ عدة تدابير فيما يخص أعمال الامتحانات، فقد وجه جميع المديريات برفع المنهج الخاص بشهر يناير من جميع المناهج المقررة لجميع سنوات النقل التعليمية والشهادة الابتدائية والإعدادية فقط ومراعاة تطبيق ذلك أثناء وضع الامتحانات بدقة.





حملة لتصحيح الأخطاء اللغوية

ودشن قطاع المعاهد الأزهرية، حملة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية بجميع المعاهد والمراحل المختلفة.





وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أن الحملة تتضمن إلقاء في طابور الصباح، وتقوم لجنة من متخصصي اللغة العربية بالمعهد مهمتها مراجعة اللافتات والجداريات واللوحات والمكاتبات، مراجعة لغوية دقيقة تليق بمؤسسة الأزهر الشريف.





كما تشكل لجنة دائمة بالمناطق والإدارات التعليمية والمعاهد على أن تكون مهمتها المراجعة اللغوية الدقيقة لأي مكاتبات صادرة من كل جهة منها.









مصير المعلمين المنتدبين بعد تأجيل الامتحانات

كشف قطاع المعاهد الأزهرية ، عن مصير المعلمين المنتدبين بالمعاهد الأزهرية ، غير معاهدهم الأصلية بعد قرار تأجيل الامتحانات.





وأوضح قطاع المعاهد ، أنه نظرا لما تمر به البلاد من جائحة كورونا وحفاظا على أرواح العاملين بالأزهر ، فإنه ينبه على المنتدبين جزئيا بالتوقيع في معاهدهم الأصلية، وعلى شيوخ المعاهد تمكينهم من التوقيع وعلى مديري الإدارات متابعة ذلك.



