للحد من الحوادث .. أهالى قرية ميت يعيش بالدقهلية يستغيثون من عدم إنارة الطريق

أعرب أهالي قرية ميت يعيش إحدى القرى التابعة لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، عن استيائهم من الظلام الدامس بطريق كفر الشيخ هلال وصهرجت الكبري بسبب عدم وجود أعمدة انارة بالطريق مما يعرض الأهالى للخطر





وقال المواطن أحمد خالد ، فى رسالته: "نعانى من عدم وجود أعمدة إنارة بطريق كفر الشيخ هلال وصهرجت الكبري وعند دخول الليل يتحول إلى ظلام دامس، وذهبنا مرارا وتكرارا وأكثر من مرة إلى المسئولين لعرض الأزمة والمشكلة أكثر من مرة ولم يتم تنفيذ شيء حتى الآن





وأضاف: نعانى أشد المعاناة من الإهمال الشديد وعدم إنارة الطريق وتقع العديد من الحوادث بسبب الظلام الدامس ، لافتا يوجد مطبين صناعيين بمدخل قرية ميت يعيش يستغلها الخارجين عن القانون فى سرقة المارة من هذا الطريق .





وأشار إلى أن الأمر يتسبب في فزع الأهالي، خاصة مع اقتراب الليل بجانب عدم القدرة على التنقل خوفا من التعثر فى الطريق أو الاحتكاك بالخارجين عن القانون أو التعرض لحوادث سيارات.





وناشد المسئولين في محافظة الدقهلية وشركة الكهرباء التدخل لسرعة حل هذه المشكلة والعمل على تركيب كشافات فى أعمدة الإنارة للإضاءة حرصا على حياة المارة وسلامتهم.









أقراء ايضا









ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.