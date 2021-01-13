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فن

أغنية ولهان لـ راشد الماجد تتخطى 48 مليون مشاهدة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:44 ص
راشد الماجد - ولهان
راشد الماجد - ولهان
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أحمد إبراهيم
حققت أغنية «ولهان» للفنان راشد الماجد، 48 مليوناً و245 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، في 11 يوليو الماضى.

أغنية "ولهان" لـ راشد الماجد، من كلمات: رمز، وألحان: أحمد الهرمي، وتوزيع: سيروس، ومكس وماستر: جاسم محمد.

من جهة أخرى، قرر المطرب راشد الماجد طرح أغنية جديدة بعنوان "سلامتك" عبر قناته على موقع "يوتيوب" خلال الأيام القليلة المقبلة.

الأغنية من ألحان: سايد، كلمات: أنور المشيري، توزيع: محمد صالح، وتريات: هشام مصطفى، صولو كمان: محمود سرور، عود: صادق جعفر، ناي: وسام خصاف، قانون: عمر زياد، جيتارات: روكيت، إيقاعات: صفاء غريب، هندسة صوت: عمر صلاح، مكس وماستر: جاسم محمد، تصميم فيديو: محمود الحسن، متابعة وتنسيق: حسن طالب، إشراف عام: عبد الله بن ياقوت. 
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