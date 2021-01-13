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رياضة

اليابان تتجاهل موجة كورونا وتستعد للأولمبياد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:16 ص
صدى البلد
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محمد سمير
قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو، الأربعاء، إن الحكومة اليابانية تواصل الاستعداد لإقامة أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، كما هو مخطط بعد تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأكدت اليابان مرارا أن الألعاب ستقام رغم أن استطلاعات الرأي تظهر أن الغالبية يرغبون في تأجيلها مرة أخرى أو إلغائها تماما.

وأبلغ كاتو مؤتمرا صحفيا دوريا "في الوقت الحالي نعمل جميعا كرجل واحد والكل مشترك في تنظيم الأولمبياد حتى نستضيفها بنجاح".

وتأتي تعليقات كاتو بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية، أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، تحدث إلى بيل جيتس حول الألعاب الأولمبية أمس الثلاثاء، في محادثة رتبها تاكيشي نينامي الرئيس التنفيذي لشركة سنتوري هولدينجز.

ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن نينامي قوله إن سوجا أبلغ جيتس بأن الألعاب الأولمبية "مهمة للغاية" وستقام "بالتأكيد".

لكن كاتو قال إن سوجا لم يدل بهذه التعليقات إلى جيتس، قائلا "تحققت من الأمر وحسب علمي لم يتم استخدام هذه العبارة".

وتواجه اليابان موجة ثالثة من فيروس كورونا ووصلت العدوى إلى مستويات قياسية.

وكان من المقرر إقامة الألعاب الأولمبية في 2020.
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