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حوادث

نأمل أن نشهد تطورات تشريعية تواكب متطلبات الشارع المصري.. الأعلى للقضاء يهنئ رئيس مجلس النواب

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:03 ص
صدى البلد
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محمد عبدالله
أرسل مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي عبد الله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض، برقية تهنئة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، بمناسبة توليه رئاسة مجلس النواب.


وجاء في البرقية: "يرسل مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس ونواب وقضاة محكمة النقض برقية تهنئة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، بمناسبة توليه رئاسة مجلس النواب، متمنين له التوفيق والسداد، وأن يشهد المجلس الموقر في عهده تطورات تشريعية تواكب متطلبات الشارع المصري وشعب مصر الأبي في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدولية في ظل القيادة السياسية الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية".

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