الأرومان تسلم أجهزة طبية لمستشفى حميات الأقصر.. صور

سلمت جمعية الأورمان بالأقصر اليوم الأربعاء، مجموعة من الأجهزة الطبية لمستشفى الحميات وفيروس سي، في إطار المرحلة الثالثة لدعم مستشفيات الصعيد لمواجهة جائحة كورونا.





حضر التسليم، محمد عبد القادر خيري نائبًا عن محافظة الأقصر والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر وصبري عبد الحميد وكيل وزارة الشؤون الإجتماعية بالأقصر وعدد من ممثلي القيادات الصحية والتنفيذية داخل المحافظة.









وقال العميد " إبراهيم كمال" مدير مشروعات الأورمان، أن الجمعية سلمت عددا من الأجهزة الطبية بقيمة 2 مليون 390 الف جنيه متمثلة في أجهزة مونيتور، وأجهزة تخدير، بالإضافة لعربة طوارىء طبية مخصصة.





وأضاف "كمال" أن المرحلة الثالثة هي استكمال للدعم المقدم من قبل جمعية الأورمان لدعم المنظومة الصحية داخل محافظة الأقصر وأن الفترة الماضية شهدت تسليم أجهزة طبية عبارة عن أجهزة قياس نسبة الأكسجين وأجهزة قياس الحرارة عن بعد مع أجهزة فصل عينات وأجهزة صدمات بالإضافة لأجهزة سي بي سي ورسم قلب.



