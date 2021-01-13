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أخبار العالم

لا وفيات خلال 24 ساعة.. الكويت تسجل 539 إصابة جديدة بـ كورونا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:33 م
الكويت تسجل 539
الكويت تسجل 539 إصابة جديدة بـ كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، قالت الوزارة إنه تم تسجيل 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) في الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد بفيروس كورونا إلى 155874.

في حين لم يتم تسجيل حالات وفاة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم عند 946 حالة.

وبلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة 48 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بكورونا ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 5119 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة شفاء 234 إصابة في الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 149809 حالات.
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