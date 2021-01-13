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فن

سوستة البنطلون دليل البراءة.. أحمد سعد يكشف عن وجود أشخاص يريدون انفصاله عن خطيبته

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:04 م
صدى البلد
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مريم عزت

كشف الفنان أحمد سعد عن وجود أصدقاء سوء يريدون انفصاله عن خطيبته علياء البسيوني.


وقال الفنان أحمد سعد، خلال لقائه فى برنامج "صبايا الخير"، إن أحد الأشخاص أرسل صورة لخطيبته مر عليها 3 سنوات.


وأضاف أن هذا الشخص قال لها إنه كان يسهر فى أحد الأماكن بعد مغادرته فى تلك الليلة، ولكن استطاع أن يكشف لها الحقيقة عن طريق سوستة البنطلون الذى كان يرتديه، والتي لم تكن موجودة فى الصورة التى أرسلت لها.











وتحدث الفنان أحمد سعد عن الخلاف بين صديقته الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب، حيث نفى وجود أى خلاف بينهما، معلقا: "الناس كويسين مع بعض ومفيش بينهم حاجة وحشة".


وأشار "سعد" إلى أن الشائعات تنتشر دون وجود أى دليل، موضحا أنه لم يفكر يوما فى عمل دويتو مع شيرين، متابعا: "بلاش حد يعمل شغل مع قرايبه أو أصحابه".
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