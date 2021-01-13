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فن

أبو.. لأول مرة في السينما بفيلم "وقفة رجالة"

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:16 م
الفنان ابو
الفنان ابو
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مريم عزت
انتهى النجم أبو من أغنية "محتار" والتى يظهر من خلالها لأول مرة فى أحداث الفيلم السينمائى الجديد "وقفة رجالة"، ويتعاون فيها لأول مرة مع الشاعر الغنائى أمير طعيمة، والتوزيع الموسيقى لروبرت كمال فى ثاني تعاون له مع أبو بعد أغنية "حبيبي يا ليل ".
يذكر ان فيلم  "وقفة رجالة" بطولة النجم ماجد الكدواني، والنجمة امينة خليل والفنانين بيومي فؤاد، سيد رجب، شريف دسوقي ومن المنتظر طرحه فى دور العرض السينمائى خلال الأيام القادمة.

من جانبها كشفت الفنانة أمينة خليل دورها في فيلم "وقفة رجالة"، قائلة خلال لقائها ببرنامج "أو نسيت"، المُذاع عبر فضائية "أون إي": «لسه بكتشف نفسي في الكوميدي.. معملتش غير فيلم واحد كوميدي في حياتي».

وأضافت: «انتهزت الفرصة إني أشارك في فيلم وقفة رجالة؛ علشان أظهر بدور كوميدي».

وأوضحت: «كنت متحمسة جدا للدور اللي هقوم بيه في الفيلم»، متابعه: «أنا هقوم بدور مي.. وهي بنت تسيب القاهرة وتروح تعيش في سوما باي جنب البحر.. واتحطت في ظروف إن السياحة قلت في الفترة اللي كانت هناك فيها.. فقررت إنها تشغل نفسها.. وتطور البيزنس هناك».
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