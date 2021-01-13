ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك يكشف خطته لـ حسم عروض لاعبي الفريق

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:17 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية في نادي الزمالك أن الفريق لديه هدف أساسي وهو التتويج بـ البطولات للموسم الحالي خاصة بطولة الدوري المصري الغائبة عن الفريق من موسم 2014-2015

وأضاف في تصريحات لـ برنامج  " وان تو " عبر اثير أون تايم سبورت أن الزمالك فريق كبير ولديه العديد من النجوم المميزة مشددا أن الزمالك بمن حضر 

وتابع أن الزمالك يقدم أداء جيدا منذ بدء الدوري المصري مشددا أن الاستقرار ضروري من أجل حصد البطولات. 

وأكمل أن مجلس إدارة النادي سيكون لها دور مؤثر في حسم العروض التي تلقاها لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أخوه الوسيط.. صالح جمعة يقترب من نادي الزمالك

عصام سالم: سدّدنا جميع مستحقات لاعبي الزمالك للموسم الماضي.. وكهربا مثير للجدل

عصام سالم: ساسي مستمر مع الزمالك لنهاية الموسم.. وننتظر عرضاً مناسباً لـ مصطفى محمد

ضربة موجعة لسموحة .. إصابة علي غزال بكورونا وغيابه عن موقعة الزمالك

مصطفى محمد يخرج عن صمته ويكشف سبب أزمته مع الزمالك وحقيقة عروض الاحتراف

الزمالك يرفض الرد على مصطفى محمد ويكشف عن عرض الوصل الإماراتي لـ زيزو

ترشيحاتنا

بيان رسمي.. الزمالك يكشف حقيقة هدم سور النادي النهري

في قضية مقتل طالب الرحاب.. اللجنة الطبية الثلاثية تفجر مفاجأة حول خطيبته حبيبة

أهم الأخبار.. موجة أمطار تضرب البلاد 6 أيام.. مصر للطيران تبدأ تشغيل رحلاتها الجوية إلى قطر.. إعدام أول امرأة بأمريكا

اتحاد الكرة يقرر إعادة مسحة كورونا بالدورى الممتاز

بطول 1000 كم.. مصر تنشىء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع

الحكومة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها

مواصفات وأسعار .. جمس يوكن 2021 بعد وصولها إلى السعودية

في عيد ميلادها الـ 39.. شاهد أغرب إطلالات نور قدري