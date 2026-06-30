صيف 2026 سيكون الأصعب.. تفاصيل جديدة عن حالة الجو

بدأ الصيف بشكل رسمي خلال الأسبوع الماضي، وتحديدا من يوم 21، ومع بداية الصيف انتشرت العديد من الأخبار تفيد بأن صيف 2026 سيكون الأصعب والأشد، عن السنوات الماضية، والجميع من المواطنين يسألون عن حقيقة هذا الأمر وما هو المتوقع بخصوص حالة الجو خلال الفترة الحالية.

وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن قيم درجات حرارة المعلنة من خلال الهيئة العامة للأرصاد الجوية تكون طبقا للمعايير الدولية التي وضعتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

الأرصاد

وأوضحت "غانم" خلال تصريحات تلفزيونية أن قيم درجات الحرارة التى تعلن فى النشرات الجويه تكون مقاسة فى الظل، في كشك خشبي مكان جيد التهوية تحت المعايير الدولية.

وأضافت عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أننا كمواطنين نشعر بقيم درجات حرارة مختلفة، لذلك يقول الكثير اننا نشعر بأن درجة الحرارة أعلى من المعلن فى النشرات، موضحة أن هناك بعض الظواهر الجوية التى تؤثر على احساسنا بقيم درجات الحرارة خاصة فى فصل الصيف.

الأرصاد

ونوهت منار غانم أن فصل الصيف معروف دايما بزيادة نسب الرطوبة حيث تصل لـ 90% في الاماكن الساحلية ولـ80% في القاهره الكبرى،مشيرة إلى أن الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة يجعل احساسنا بقيم درجات الحرارة أعلى يعني لو النهارده العظمى في القاهره الكبرى 36 درجه مئويه احساسي بيها وانا قاعد في البيت في الظل نتيجة وجود نسب رطوبة في الجو يصل لـ 38 درجة.

الأرصاد

ولفتت عضو المكتب الاعلامي لهيئة الارصاد الجوية إلى أن درجة الحرارة التى سيشعر بها المواطن ستكون أعلى بحوالي من درجتين لاربع درجات باختلاف نسب الرطوبه لأن الرطوبة تختلف من منطقة لأخرى،كما ان التواجد تحت اشعة الشمس سيشعرنا بقيم حرارة أعلى من الموجودة مع الرطوبة.

الأرصاد

وكشفت "غانم" عن ان قيم درجات الحرارة خلال هذه الايام ستكون حول معدلاتها الطبيعية او أعلى بارتفاعات طفيفة ما بين 36 لـ 37 للعظمى في القاهره الكبرى والاحساس بها فى المنزل سيكون 38 و39 درجة .

وأشارت إلى اننا يجب أن نكون حذرين من الارتفاعات الموجودة في قيم درجات الحرارة وارتفاعات نسب الرطوبة بشكل كبير لان نسب الرطوبة هذه الفترة تتجاوز الـ 85 و90% في الاماكن الساحلية القاهره الكبرى والوجه البحري 80%، مشيرة إلى أن نسبة الرطوبة فى شهر 7 ستصل لـ 95 % في الاماكن الساحلية، وستكون أعلى فى القاهره الكبرى حيث ستصل لـ 80 و90%، وتقل نسب الرطوبة فى فترات الليل كلما دخلنا نحو محافظات الصعيد.

ونصحت منار غانم بالبقاء في اماكن جيدة في التهوية لنشعر بنسب رطوبة أقل وبالتالى قيم درجات حرارة أقل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة.

صيف 2026



وكشفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن التوقعات المناخية تشير إلى أن درجات الحرارة خلال صيف 2026 ستكون في أغلب الفترات أعلى من المعدلات الطبيعية، أن الرطوبة تجعل المواطنين يشعرون بأن درجات الحرارة أعلى من قيمها الفعلية بما يتراوح بين 3 و4 درجات مئوية، لافتة إلى أن شهري يوليو وأغسطس يشهدان أعلى نسب للرطوبة.

وأكدت منار غانم، أن التوقعات تشير إلى أن درجات الحرارة ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية في معظم فترات الصيف، كما حدث في صيف عام 2024، مع وجود فترات محدودة قد تسجل درجات حرارة حول المعدلات أو أقل منها، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد الإحساس بحرارة الطقس.