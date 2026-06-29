الأرصاد تحذر من الرطوبة .. وتوضح الفارق بين درجات الحرارة المعلنة والمحسوسة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن قيم درجات حرارة المعلنة من خلال الهيئة العامة للارصاد الجوية تكون طبقا للمعايير الدولية التى وضعها المنظمة العالمية للارصاد الجوية.

وأوضحت "غانم" خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز، أن قيم درجات الحرارة التى تعلن فى النشرات الجويه تكون مقاسه فى الظل، في كشك خشبي مكان جيد التهوية تحت المعايير الدولية.

وأضافت عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أننا كمواطنين نشعر بقيم درجات حرارة مختلفة، لذلك يقول الكثير اننا نشعر بأن درجة الحرارة أعلى من المعلن فى النشرات، موضحة أن هناك بعض الظواهر الجوية التى تؤثر على احساسنا بقيم درجات الحرارة خاصة فى فصل الصيف.

ونوهت منار غانم أن فصل الصيف معروف دايما بزيادة نسب الرطوبة حيث تصل لـ 90% في الاماكن الساحلية ولـ80% في القاهره الكبرى،مشيرة إلى أن الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة يجعل احساسنا بقيم درجات الحرارة أعلى يعني لو النهارده العظمى في القاهره الكبرى 36 درجه مئويه احساسي بيها وانا قاعد في البيت في الظل نتيجة وجود نسب رطوبة في الجو يصل لـ 38 درجة.

ولفتت عضو المكتب الاعلامي لهيئة الارصاد الجوية إلى أن درجة الحرارة التى سيشعر بها المواطن ستكون أعلى بحوالي من درجتين لاربع درجات باختلاف نسب الرطوبه لأن الرطوبة تختلف من منطقة لأخرى،كما ان التواجد تحت اشعة الشمس سيشعرنا بقيم حرارة أعلى من الموجودة مع الرطوبة.

وكشفت "غانم" عن ان قيم درجات الحرارة خلال هذه الايام ستكون حول معدلاتها الطبيعية او أعلى بارتفاعات طفيفة ما بين 36 لـ 37 للعظمى في القاهره الكبرى والاحساس بها فى المنزل سيكون 38 و39 درجة .

وأشارت إلى اننا يجب أن نكون حذرين من الارتفاعات الموجودة في قيم درجات الحرارة وارتفاعات نسب الرطوبة بشكل كبير لان نسب الرطوبة هذه الفترة تتجاوز الـ 85 و90% في الاماكن الساحلية القاهره الكبرى والوجه البحري 80%، مشيرة إلى أن نسبة الرطوبة فى شهر 7 ستصل لـ 95 % في الاماكن الساحلية، وستكون أعلى فى القاهره الكبرى حيث ستصل لـ 80 و90%، وتقل نسب الرطوبة فى فترات الليل كلما دخلنا نحو محافظات الصعيد.

ونصحت منار غانم بالبقاء في اماكن جيدة في التهوية لنشعر بنسب رطوبة أقل وبالتالى قيم درجات حرارة أقل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة.