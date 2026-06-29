قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس غدا الثلاثاء 30 يونيو 2026.. الأرصاد تحذر من الحرارة والرطوبة
تصرف مفاجئ من الكوريين تجاه المدرب بعد توديع كأس العالم.. ماذا فعلوا؟
ضبط مصنع يستخدم بودرة التلك في إنتاج حلوى الأطفال بالغربية .. صور
حلمي النمنم: الرئيس السيسي خاطر بحياته لإنقاذ الوطن .. ونجاح 30 يونيو غيّر مصير مصر
تصريح حاسم من ترامب : لا سلاح نووي لإيران مهما أسفرت محادثات الدوحة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن اصطياد تمساح نيلي بمصرف الحصافة بالقليوبية
ألميرون وإنسيسو يقودان تشكيل باراجواي أمام ألمانيا في دور الـ32 بكأس العالم
أحمد حلمي وأنغام وياسمين عبد العزيز يدعمون هبة مجدي في أزمتها الصحية
رطوبة وحرارة .. تحذير من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة
هل تشهد موازنة العام الجديد رفع شرائح الكهرباء للمنازل؟ رد حاسم للوزارة
بعد نجاحها اللافت .. "نص ملعب قلبي" تضع حكيم في قائمة الأكثر رواجًا
السودان يمدد فتح معبر أدري مع تشاد ثلاثة أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تحذر من الرطوبة .. وتوضح الفارق بين درجات الحرارة المعلنة والمحسوسة

الارصاد تحذر من الرطوبة وتوضح الفارق بين درجات الحرارة المعلنة والمحسوسة
الارصاد تحذر من الرطوبة وتوضح الفارق بين درجات الحرارة المعلنة والمحسوسة
شيماء جمال

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن قيم درجات حرارة المعلنة من خلال الهيئة العامة للارصاد الجوية تكون طبقا للمعايير الدولية التى وضعها المنظمة العالمية للارصاد الجوية.

وأوضحت "غانم" خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز، أن قيم درجات الحرارة التى تعلن فى النشرات الجويه تكون مقاسه فى الظل، في كشك خشبي مكان جيد التهوية تحت المعايير الدولية.

وأضافت عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أننا كمواطنين نشعر بقيم درجات حرارة مختلفة، لذلك يقول الكثير اننا نشعر بأن درجة الحرارة أعلى من المعلن فى النشرات، موضحة أن هناك بعض الظواهر الجوية التى تؤثر على احساسنا بقيم درجات الحرارة خاصة فى فصل الصيف.

ونوهت منار غانم أن فصل الصيف معروف دايما بزيادة نسب الرطوبة حيث تصل لـ 90% في الاماكن الساحلية ولـ80% في القاهره الكبرى،مشيرة إلى أن الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة يجعل احساسنا بقيم درجات الحرارة أعلى يعني لو النهارده العظمى في القاهره الكبرى 36 درجه مئويه احساسي بيها وانا قاعد في البيت في الظل نتيجة وجود نسب رطوبة في الجو يصل لـ 38 درجة.

ولفتت عضو المكتب الاعلامي لهيئة الارصاد الجوية إلى أن درجة الحرارة التى سيشعر بها المواطن ستكون أعلى   بحوالي من درجتين لاربع درجات باختلاف نسب الرطوبه لأن الرطوبة تختلف من منطقة لأخرى،كما ان التواجد تحت اشعة الشمس سيشعرنا بقيم حرارة أعلى من الموجودة مع الرطوبة.

وكشفت "غانم" عن ان قيم درجات الحرارة خلال هذه الايام ستكون حول معدلاتها الطبيعية او أعلى بارتفاعات طفيفة ما بين 36 لـ 37 للعظمى في القاهره الكبرى والاحساس بها فى المنزل سيكون 38 و39 درجة .

وأشارت إلى اننا يجب أن نكون حذرين من الارتفاعات الموجودة في قيم درجات الحرارة وارتفاعات نسب الرطوبة بشكل كبير لان نسب الرطوبة هذه الفترة تتجاوز الـ 85 و90% في الاماكن الساحلية القاهره الكبرى والوجه البحري 80%، مشيرة إلى أن نسبة الرطوبة فى شهر 7 ستصل لـ 95 % في الاماكن الساحلية، وستكون أعلى فى القاهره الكبرى حيث ستصل لـ 80 و90%، وتقل نسب الرطوبة فى فترات الليل كلما دخلنا نحو محافظات الصعيد.

ونصحت منار غانم بالبقاء في اماكن جيدة في التهوية لنشعر بنسب رطوبة أقل وبالتالى قيم درجات حرارة أقل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة.

درجات حرارة منار غانم درجات الحرارة المحسوسة درجات الحرارة المعلنة الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل

هبة مجدي

مصدر مقرب يكشف حقيقة إصابة هبة مجدي بالسرطان |خاص

الخبز

حقيقة تطبيق الدعم النقدي بداية من يوليو.. ورفع سعر الخبز لـ 150 قرشًا

المنشور

يتاجر في المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل وفاة لاعب المصارعة المحبوس

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 .. جدول الأجور الجديدة

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين

خسارة فادحة لـ الجنيه الذهب خلال أسبوع

المتهمة

معندهاش قلب.. القبض على سيدة تعدت على طفلها بالضرب ونشرت الفيديو على الانترنت

ترشيحاتنا

منتخب البرازيل

أول تعليق من مارتينيلي بعد تسجيله هدف الفوز أمام اليابان

حزن ودموع نجوم الساموراي

حزن ودموع نجوم الساموراي بعد الخسارة أمام البرازيل 2-1

الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى ثورة 30 يونيو

بالصور

خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين

خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين
خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين
خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين

"أثر التجنب الضريبي على مقروئية التقارير المالية" رسالة ماجستير بكلية التجارة جامعة الزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

أشرف زكي وأحمد صفوت يقدمان واجب العزاء في المنتج غزال الشال

احمد صفوت واشرف زكي
احمد صفوت واشرف زكي
احمد صفوت واشرف زكي

بعد ظهور هبة مجدي الجديد.. أخصائي صحة نفسية يحذر من كلمات تؤذي مريض السرطان فوق حالته

بعد ظهور هبة مجدي الأخير.. أخصائي صحة نفسية يحذر من كلمات قد تؤذي مريض السرطان أكثر من المرض
بعد ظهور هبة مجدي الأخير.. أخصائي صحة نفسية يحذر من كلمات قد تؤذي مريض السرطان أكثر من المرض
بعد ظهور هبة مجدي الأخير.. أخصائي صحة نفسية يحذر من كلمات قد تؤذي مريض السرطان أكثر من المرض

فيديو

أغنية نص ملعب قلبي لحكيم

بعد نجاحها اللافت .. "نص ملعب قلبي" تضع حكيم في قائمة الأكثر رواجًا

الفريق ياسر الطودي

قائد قوات الدفاع الجوي: لدينا أحدث الإمكانيات والأنظمة لحماية سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد