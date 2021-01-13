جامعة حلوان تعلن فتح باب التقدم للدراسات العليا في الكليات

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم للالتحاق بالدراسات العليا بكليات الجامعة بمراحلها الثلاث ( دبلوم- ماجستير- دكتوراه) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ وذلك حتى ٧ فبراير ٢٠٢١.
وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
على أن يكون التقدم بالكلية إلكترونيًا.
اقرأ أيضا :
وقد تم تحديد مجموعة من الشروط والأوراق اللازمة للقبول وهى كالاتي :-
- شهادة المؤهل + معادلة لخريجى الجامعات الغير حكومية من المجلس الأعلى للجامعات.
- بيان تقديرات.
- أصل شهادة الميلاد.
- صورة البطاقه الشخصية.
- عدد (٦) صور شخصية.
- الموقف من التجنيد للذكور.
- شهادة حسن سير وسلوك.
- موافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة.