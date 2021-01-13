جامعة حلوان تعلن فتح باب التقدم للدراسات العليا في الكليات





أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم للالتحاق بالدراسات العليا بكليات الجامعة بمراحلها الثلاث ( دبلوم- ماجستير- دكتوراه) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ وذلك حتى ٧ فبراير ٢٠٢١.





وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

على أن يكون التقدم بالكلية إلكترونيًا.





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وقد تم تحديد مجموعة من الشروط والأوراق اللازمة للقبول وهى كالاتي :-





- شهادة المؤهل + معادلة لخريجى الجامعات الغير حكومية من المجلس الأعلى للجامعات.

- بيان تقديرات.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة البطاقه الشخصية.

- عدد (٦) صور شخصية.

- الموقف من التجنيد للذكور.

- شهادة حسن سير وسلوك.

- موافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة.