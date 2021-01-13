ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة حلوان تعلن فتح باب التقدم للدراسات العليا في الكليات

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:33 م
جامعة حلوان - صورة
جامعة حلوان - صورة أرشيفية
Advertisements
كريم ناصر

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم للالتحاق بالدراسات العليا بكليات الجامعة بمراحلها الثلاث ( دبلوم- ماجستير- دكتوراه) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ وذلك حتى ٧ فبراير ٢٠٢١.

وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ،  الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث. 
على أن يكون التقدم بالكلية إلكترونيًا.

اقرأ أيضا :


وقد تم تحديد مجموعة من الشروط والأوراق اللازمة للقبول وهى كالاتي :- 

- شهادة المؤهل + معادلة لخريجى الجامعات الغير حكومية من المجلس الأعلى للجامعات. 
- بيان تقديرات. 
- أصل شهادة الميلاد. 
- صورة البطاقه الشخصية. 
- عدد (٦) صور شخصية. 
- الموقف من التجنيد للذكور. 
- شهادة حسن سير وسلوك. 
- موافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

آخر موعد للتقدم لدبلومات إعداد معلمي وقيادات STEM بتربية عين شمس..الخميس

قبول دفعة جديدة بالكلية الحربية من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة والمؤهلات العليا.. وسحب الملفات 9 يناير

لراغبى الالتحاق بالدراسات العليا في حقوق حلوان .. تعرف على الشروط والمصروفات

كل ما تريد معرفته عن دراسات عليا كلية علوم جامعة القاهرة

علوم حلوان تعلن فتح باب التقدم للدراسات العليا

ترشيحاتنا

الحكومة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات

مصر للطيران تبدأ تشغيل أولى رحلاتها الجوية إلى قطر الاثنين المقبل

صلاة الجنازة الخميس.. السعودية تعلن وفاة الأمير خالد بن عبدالله

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار وحش تويوتا راف 4 في مصر

بخاخ للأنف.. لقاح جديد يقلب موازين الوقاية من كورونا

سوستة البنطلون دليل البراءة.. أحمد سعد يكشف عن وجود أشخاص يريدون انفصاله عن خطيبته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها

مواصفات وأسعار .. جمس يوكن 2021 بعد وصولها إلى السعودية

في عيد ميلادها الـ 39.. شاهد أغرب إطلالات نور قدري