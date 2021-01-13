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رياضة

الترجي يخسر من الصفاقسي بثنائية في الدوري التونسي

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:39 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز فريق الصفاقسي، على نظيره الترجي بهدفين مقابل لا شيء، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري التونسي.

افتتح وليد القروي التسجيل للصفاقسي في الدقيقة 36، وأعقبه كينجسلي إيدو بالهدف الثاني في الدقيقة 76، ليحقق الفريق نقاط المباراة الثلاث.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الصفاقسي للنقطة 13 في المركز الثالث، وتوقف رصيد الترجي عند النقطة 16 في صدارة جدول الترتيب.

وبتلك الهزيمة، يكون نادي الترجي قد تجرع مرارة الهزيمة للمرة الأولى في بطولة الدوري هذا الموسم.

ويتواجد الترجي مع نادي الزمالك وفريق مولودية الجزائر الجزائري وتينجويث السنغالي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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