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أخبار البلد

رسالة من المستشارة الألمانية للرئيس السيسي

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:09 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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صدى البلد
نقل  جو كايسر"، الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة "سيمنز"، تحيات المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" للرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال استقبل الرئيس السيسي، اليوم، لـ "جو كايسر"، الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة "سيمنز"، والدكتور "رولاند بوش" نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة، لاستعراض الاتفاق النهائي لقيام شركة "سيمنز" العالمية بإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي أطوال حوالي ١٠٠٠ كم على مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية قدرها ٣٦٠ مليار جنيه، 

وقد نقل "كايسر" إلى الرئيس تحيات المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، معربًا عن اعتزازه وشركة "سيمنز" العالمية بالتعاون المثمر مع مصر في المجالات التنموية، وذلك امتدادًا لمشروعات الشركة الناجحة في مصر على مدار الأعوام الماضية، خاصةً في مجال الطاقة ومحطات الكهرباء، والتي ساهمت في دفع عجلة التنمية الرائدة بقيادة السيد الرئيس لخدمة الشعب المصري، وهي المشروعات التي صنعت تاريخًا مشرفًا للشركة في المنطقة والعالم.

من جانبه؛ طلب الرئيس نقل تحياته إلى المستشارة الألمانية "ميركل"، معربًا عن التقدير البالغ لمسيرة التعاون بين مصر وشركة "سيمنز" والخبرة الألمانية في مجال الصناعة بوجهٍ عام لما تتسم به من جودة ودقة وانضباط، ومؤكدًا أن خط القطار الكهربائي الجديد سيمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة النقل في مصر سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، نظرًا لأنه سيربط ساحلي البحر الأحمر والمتوسط مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد آخر من المدن الرئيسية، الأمر الذي سيعزز من جهود التنمية في مصر ويفتح آفاقًا مستقبلية واعدة لتطوير التعاون مع "سيمنز" في نظم النقل الحديثة.
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