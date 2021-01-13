تموين أجا يواصل حملاته ويحرر 26 مخالفة للمخابز والمحلات بالدقهلية

واصلت اليوم إدارة تموين اجا تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية، بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين،والإعلان عن الأسعار ومواجهة كافة المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين.





وذلك بناء على توجيهات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وبالتنسيق مع العميد عبدالحميد الصيرفى مدير مباحث تموين الدقهلية وتحت إشراف يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين اجا ضمت الحملات عبدالناصر ابوالفتوح ومصطفى عوض ومحمد حسين مفتشى الإدارة وأ.السيد العشرى رئيس مكتب تموين اخطاب وعلاء رضا المفتش بالمكتب بالإشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر.





وأسفرت عن ضبط مخبز س.ع.ال بقرية سنجيد ومخبز ن.م.ال بقرية منشأة الأخوة لانتاجهما خبز ناقص الوزن كما تم ضبط ٥ محلات لبيعهم السجائر بازيد من السعر الرسمى وضبط ١٧ محل متنوعة الأنشطة لعدم الإعلان عن الأسعار وضبط محلين لعدم وجود شهادات صحية بمدينة اجا وبقرى ميت العامل و ميت دمسيس وشبراويش وميت اشنا وبرج النور وجلموه وميت مسعود وميت معاند وتم عرض المحاضر على النيابة العامة.





وأكد رجال الضبط القضائي على استمرار الحملات التموينية وتطبيق القانون بكل صرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين،والتزام أصحاب المخابز وعدم تلاعب التجار بالأسعار.





واشاروا الى عزمهم على الوفاء بمسئولياتهم ومهامهم بكل الثقة والقدرة علي مواجهة المخالفين واضعين الصالح العام فوق كل اعتبار.